Atılan manşetler bomba! Bütün Macaristan Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika
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Atılan manşetler bomba! Bütün Macaristan Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Atılan manşetler bomba! Bütün Macaristan Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor

A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmesi Macar basınında büyük yankı uyandırdı. Macar basını, milli takımın yaşadığı bu ağır yenilgiyi ''acımasız bir cellat oldu'' şeklinde yorumladı. Macaristan Milli Takımı, bu yenilgi ile tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

24.03.2025 11:37
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A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmesi Macar basınında geniş yer kapladı.

İşte Macaristan basınında atılan manşetler;

444: Macaristan Milli Futbol Takımı, rövanş maçında yenilip, Milletler Ligi A Grubu'ndan elendi. Bu çok büyük bir trajedi değil ancak Euro 2028'e katılmayı biraz daha zorlaştıracak; Doğrudan katılma hakkı elde edemeseydik A Ligi'nden büyük ihtimalle katılacaktık.

M4 SPORT: Türkler, Macar Milli Takımını üç dakikada şok etti, Milletler Ligi B Grubu'nda devam ediyoruz. Macaristan Milli Futbol Takımı, Milletler Ligi A Grubu elemelerinde Türkiye'ye 3-0 yenilerek, toplamda 6-1'lik skorla B Grubu'na düştü.

Blikk: Başarı elde edilemedi: Macar Milli Takımı kendi topraklarında da Türkiye'ye yenildi.

Magyat Nemzet: Türkler, Marco Rossi'nin takımını Puskas'ta eledi, Elit Lig bir hayal olarak kaldı."

Mandiner: İyi bir başlangıç yapmamıza rağmen İstanbul'dan sonra Budapeşte'de Türklere karşı üç golle kaybettik ve Uluslar B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz.

Index: Macar mucizesi gerçekleşmedi, bir rüya yerine, milli futbol takımının 1001. maçı kabusa dönüştü: Marco Rossi'nin takımı, harika bir ilk yarım saat geçirmesine rağmen, her fırsatı değerlendiremedi ve ardından üç dakika içinde maçı kaybetti. Türkiye Milli Takımı, Puskas Arena'da kendi evinde 3-1 kazandığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak Milletler Ligi A Grubu'na yükselmeyi başardı.

HVG: Kötü bitti, Macaristan Milli Takımı, Milletler Ligi'nin elit takımına çift yenilgiyle veda etti. Macaristan Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

Nemzeti Sport: Türklere yine yenildik: Uluslar Ligi'nde 2.5 yıllık iç saha yenilgisizliği ve A Lig üyeliği sona erdi. Önce Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Attila Fiola'nın İsmail Yüksek'i düşürmesiyle konuk takım penaltı kazandı, ardından Hakan Çalhanoğlu acımasız bir cellat oldu. Takım henüz şoktan kurtulamamışken, iki dakika sonra Arda Güler, Denes Dibusz'un kalesinin sağ alt köşesine doğru baktı ve 10 metreden şutunu çekti. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi takım iki dakikada iki darbe yiyerek yere serildi.

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Son Dakika Spor Atılan manşetler bomba! Bütün Macaristan Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • VillaUmut:
    Avrupa basını başka neler konuşuyor anlatsanıza biraz.. :) 46 20 Yanıtla
    Ates null:
    Seni konuşuyormuş. 0 0
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