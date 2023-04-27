Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'den sonra gözüne Beşiktaş'lı Gedson Fernandes'i kestirdi - Son Dakika
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Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'den sonra gözüne Beşiktaş'lı Gedson Fernandes'i kestirdi

27.04.2023 16:18

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile prensipte anlaşan Atletico Madrid, Beşiktaş'ın Portekizli ortasaha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgileniyor. Madrid ekibi, Gedson için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Star'daki habere göre; Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip oldu.

10 MİLYON EURO

Madrid ekibinin yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu bedele sıcak bakıyor.

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Geçen sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen Gedson, yeniden Avrupa'nın göz önünde olan takımlarında boy göstermek istiyor. Şu ana kadar 28 lig maçına çıkan Gedson Fernandes, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

ÇAĞLAR İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Atletico Madrid, Leicester ile mukavelesi sezon sonunda bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmazsa Çağlar sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Son Dakika Spor Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'den sonra gözüne Beşiktaş'lı Gedson Fernandes'i kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'den sonra gözüne Beşiktaş'lı Gedson Fernandes'i kestirdi - Son Dakika
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