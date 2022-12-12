Karavana transfer olarak tanımlanıyordu! Dünya Kupası sonrası Portekizli yıldız için savaş çıktı - Son Dakika
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Karavana transfer olarak tanımlanıyordu! Dünya Kupası sonrası Portekizli yıldız için savaş çıktı

12.12.2022 22:08

Atletico Madrid'in 2019'da 127 milyon euro bedelle transfer ettiği Joao Felix, Dünya Kupası'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 'Karavana transfer' olarak tanımlanan Portekizli için Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiltere Premier Lig ekipleri karşı karşıya geldi.

2022 Dünya Kupası'ndan önce esamesi okunmayan Joao Felix, bir anda devleri transfer savaşına soktu. Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Portekizli için PSG ve Premier Lig devleri savaşa tutuştu.

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Joao Felix'i Newcastle United, Chelsea, Arsenal ve Manchester United radara aldı. Felix için konuşulan ücret ise 100 milyon euro seviyelerinde.

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EN CİDDİ TALİPLİSİ PSG

Felix'in en ciddi taliplisi ise Fransız devi PSG. PSG, Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsünden birinin ayrılması ihtimaline karşı durumunu sağlama almak istiyor.

HOCASI İLE ARASI BOZUK

127 milyon euro bedelle transfer edilen Felix, inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun takımın hocası Diego Simeone ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Simeone'nin defansif futbolunda Felix'in kaybolduğu yorumları da hayli fazla.

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