Avcı ile öğrencisi Belözoğlu'nun ilk düellosu

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor , zirve yarışındaki Medipol Başakşehir ile yarın karşılaşacak. Başakşehir'de 2 kez görev yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , öğrencisi Emre Belözoğlu ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Rakipleriyle olan puan farkını korumak isteyen Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle kadro belirsizliği de yaşanıyor.

Ligde 45 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 19'uncu haftasında 32 puanla ligin 3'üncü sırasındaki Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yarınki karşılaşmada, 2006-2011 ve 2014-2019 yılları arasında 2 kez teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibine karşı yarışırken, görev aldığı dönemde Başakşehir'de forma giyen ve şu an takımı yöneten öğrencisi Emre Belözoğlu'na karşı da mücadele edecek. Yaklaşık 3 ay önce Medipol Başakşehir'de göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu ise, 2015-2019 yıllarında hocası olan Abdullah Avcı'ya karşı teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavını verecek.