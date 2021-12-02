AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası son ayak yarışları Kocaeli'de düzenlenecek

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 6. ve son ayak yarışları, 4-5 Aralık tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen organizasyon, 4 Aralık'ta idari ve teknik kontrollerle başlayacak ve ardından antrenmanlarla devam edecek. Sıralama turlarının ardından "Maxi Grup" ve "Super Grup" 20 turluk ilk yarışları koşulacak.

Şampiyonanın ikinci gününde ise "Maxi Grup" ve "Super Grup" ikinci yarışları yapılacak.