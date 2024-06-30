Avrupa 22 ve 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonaları Başlıyor - Son Dakika
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Avrupa 22 ve 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonaları Başlıyor

Türkiye milli takımlarının da katılacağı Avrupa 22 ve 18 yaş altı kadınlar voleybol şampiyonaları yarın başlayacak. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Romanya ve Yunanistan ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin 22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele ederken, 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı ise Yunanistan, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Litvanya ve Polonya ile karşılaşacak. Grup maçları Yunanistan ve Romanya'da oynanacak olan şampiyonaların programı da açıklandı.

30.06.2024 15:23
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Türkiye milli takımlarının da katılacağı Avrupa 22 ve 18 yaş altı kadınlar voleybol şampiyonaları yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası'na 1-7 Temmuz tarihlerinde İtalya, Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'na ise 1-13 Temmuz tarihlerinde Romanya ve Yunanistan ev sahipliği yapacak.

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 1. Grup'ta İtalya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmalar, İtalya'nın Lecce kentindeki San Giuseppe da Copertino Spor Salonu'nda oynayacak.

Balkan şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılan 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı da Yunanistan, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Litvanya ve Polonya ile beraber 2. Grup'ta yer alacak. Grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.

Ay-yıldızlıların grup maçları Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Kandiye; yarı final, 3'üncülük ve final müsabakaları ise Romanya'nın Blaj şehrinde yapılacak.

22 ve 18 yaş altı milli kadın voleybol takımlarının, Avrupa şampiyonalarındaki grup maçlarının programı (TSİ) şöyle:

22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı

Yarın:

19.00 Ukrayna-Türkiye

2 Temmuz:

19.00 Türkiye-Letonya

3 Temmuz:

22.00 İtalya-Türkiye

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı

Yarın:

14.30 Türkiye-Finlandiya

2 Temmuz:

20.00 Bulgaristan-Türkiye

3 Temmuz:

14.30 Türkiye-Almanya

5 Temmuz:

12.00 Macaristan-Türkiye

6 Temmuz:

12.00 Türkiye-Litvanya

8 Temmuz:

17.30 Türkiye-Polonya

9 Temmuz:

20.00 Yunanistan-Türkiye

Kaynak: AA

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