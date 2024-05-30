Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye İsrail ile İlk Maçına Çıkacak - Son Dakika
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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye İsrail ile İlk Maçına Çıkacak

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye İsrail ile İlk Maçına Çıkacak

Fransa'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 2 Haziran Pazar günü İsrail ile karşılaşacak. Şampiyona, 1-8 Haziran tarihleri arasında Haute-Savoie bölgesinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin diğer maçları ise Azerbaycan ve İrlanda ile olacak.

30.05.2024 15:41
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Fransa'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonanın ilk maçında 2 Haziran Pazar günü İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Ampute Futbol Milli Takımı da C Grubu'nda ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak. Bu müsabaka TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların, 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma da TSİ 13.00'te başlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçını ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile oynayacak.

Türkiye grup etabı mücadelelerini Camille Fournier Stadı'nda yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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