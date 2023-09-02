Avrupa, Filenin Sultanları\'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Unutulmaz bir geri dönüşe imza atan ay-yıldızlı ekibin bu zaferine İtalyan basınında geniş yer ayrıldı.

"PES ETMEDİLER"

La Gazzetta dello Sport, İtalya'nın 4. setteki performansını yerden yere vururken, "Türkiye yine ustalığını konuşturdu. Santarelli'nin öğrencileri işler kötüye gittiğinde bile pes etmedi." ifadelerini kullandı.

VARGAS'IN PERFORMANSINI ÖVDÜLER

Tuttosport'ta ise Türkiye'nin Vargas sayesinde unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı belirtilirken, "Mazzanti'nin takımı uzun dakikalar kontrolü altında tuttuğu maçın sonunda finale ulaşamadı. Vargas'ın muhteşem performans gösterdiği oynadığı karşılaşmada İtalya, Türkiye'ye direnemedi." denildi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

"İtalya nakavt, Türkiye finalde" manşetini atan Corriere dello Sport, Türkiye'nin İtalya karşısında geriden gelerek tarihi bir geri dönüşü başardığını ve adını finale yazdırdığını belirtti.