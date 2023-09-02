Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor - Son Dakika

Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor

Avrupa, Filenin Sultanları\'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor
Son Güncelleme: 02.09.2023 14:34

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı müthiş bir geri dönüşle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferi dış basında büyük yankı uyandırdı. Vargas'ın maça damga vuran performansı ön plana çıkarılırken, ''İtalya nakavt, Türkiye finalde'' manşetleri atıldı. Filenin Sultanları final maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 3 Eylül Pazar akşamı saat 21.00'de başlayacak.

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'yı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. Unutulmaz bir geri dönüşe imza atan ay-yıldızlı ekibin bu zaferine İtalyan basınında geniş yer ayrıldı.

"PES ETMEDİLER"

La Gazzetta dello Sport, İtalya'nın 4. setteki performansını yerden yere vururken, "Türkiye yine ustalığını konuşturdu. Santarelli'nin öğrencileri işler kötüye gittiğinde bile pes etmedi." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor

VARGAS'IN PERFORMANSINI ÖVDÜLER

Tuttosport'ta ise Türkiye'nin Vargas sayesinde unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı belirtilirken, "Mazzanti'nin takımı uzun dakikalar kontrolü altında tuttuğu maçın sonunda finale ulaşamadı. Vargas'ın muhteşem performans gösterdiği oynadığı karşılaşmada İtalya, Türkiye'ye direnemedi." denildi.

Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

"İtalya nakavt, Türkiye finalde" manşetini atan Corriere dello Sport, Türkiye'nin İtalya karşısında geriden gelerek tarihi bir geri dönüşü başardığını ve adını finale yazdırdığını belirtti.

Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor

Filenin Sultanları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki tarihi geri dönüşünü konuşuyor - Son Dakika
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