Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı

15.09.2022 23:39
Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'e konuk olan Fenerbahçe'de Luan Peres, Fransız ekibinin 2. golünde kaleye giden topu çıkarmak isterken kale direğine vurdu. Yerden kalkamayan futbolcu sedyeyle oyun kenarına alındı.

Fenerbahçe ile Rennes, Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı herkesin yüreğini ağzına getiren bir sakatlık yaşadı.

RENNES 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Fenerbahçe ikinci yarının başında Rennes'in 2 dakikada attığı 2 gole engel olamadı. Fransız ekibinin attığı 2. golde ise sarı-lacivertlilerin stoperi Luan Peres talihsiz bir an yaşadı.

LUAN PERES KALE DİREĞİNE ÇARPTI

Rennes'in Lavro Majer ile bulduğu golde Luan Peres kaleye giden topu engellemek için büyük çaba gösterdi. Brezilyalı savunmacı, topu çıkarmak isterken kale direğine çarptı. Pozisyonun ardından yerden kalkamayan Luan Peres, sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
Golü engellemek için her şeyi yaptı! Kale direğine çarpan Fenerbahçe'nin yıldızı bir daha yerden kalkamadı
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Luan Peres, Fenerbahçe, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı - Son Dakika
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