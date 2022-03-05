Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor

05.03.2022 13:47

Güney Kore basını, Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo ile resmen anlaştığını iddia etti.

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı-Lacivertliler, orta sahaya genç bir oyuncu transfer etti. Sabah'ın Güney Kore basınından aktardığı habere göre Kim Min-Jae'nin ardından bir Koreli oyuncu daha Fenerbahçe forması giyecek.

Kim Min-Jae'nin devamı geliyor! Fenerbahçe bir Güney Koreli daha aldı

18 YAŞINDA ORTA SAHA

Fenerbahçe, 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu Jeonbuk takımından transfer etti. Genç futbolcunun bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye katıldığı öğrenildi.

Kim Min-Jae'nin devamı geliyor! Fenerbahçe bir Güney Koreli daha aldı
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SON DAKİKA: Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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