Avrupa Şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı Antalya'ya Hazır - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı Antalya'ya Hazır

Avrupa Şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı Antalya\'ya Hazır

Avrupa şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası için Antalya'ya hazırlanıyor. Taha Akgül'ün sakatlığı nedeniyle katılamadığı kamp sonrası takımın hedefi Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak.

06.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:47
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Avrupa şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın kamp hazırlıklarını Kastamonu'da tamamladı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Stil Güreş Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış ve 31 yıl aradan sonra takım sıralamasının zirvesinde yer almıştı. Avrupa Güreş Şampiyonasına hazırlandıkları için Kastamonu Milli Takımlar Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde tekrar kampa giren Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 7-9 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın da hazırlıklarını burada tamamladı

Çalışmalara kolunda yırtık olduğu öğrenilen ve ışın tedavisi gören son 125 kiloda Avrupa şampiyonu Taha Akgül katılamadı. Taha Akgül'ün 3 haftalık fizik tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Abdullah Çakmar: " Türkiye'nin yeni yüzyılında Avrupa şampiyonu olduk"

31 yıl aradan sonra serbest güreş dalında tarihi bir başarıya imza attıklarını söyleyen Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, "Serbest Güreş Takımı Türkiye'nin yeni yüzyılında Avrupa şampiyonu oldu. 10 sıkletin 8 sıkletinde madalya maçı yaptık. Serbest takım olarak bu da tarihi bir rekordur. Burada 57'den 125'e kadar bütün sıkletlerde mücadele eden, kanının son damlasına kadar mücadele eden sporcularımı kutluyorum. Türkiye'nin yeni yüzyılında böyle bir başarıya sporcularımla, teknik ekibimizle, federasyonumuzla ve bakanlığımızla imza atmak bizim için çok önemliydi. Bu tarihi başarı en son 1993 yılında başarılmıştı. Bu başarıyı biz Romanya'da yeniden yakaladık. Biz kafilemize genç yetenekleri de dahil ettik. İlk defa takıma giren sporcularımız oldu. Romanya'ya genç ağırlıklı olarak gittik. Müsabakalarda Rus sporcuların olmadığı söylendi ama Rus sporcular da vardı. Biz takım olarak hepsini eze eze yendik. Bu da bize nasip oldu. Şimdi önümüzde Yaşar Doğu Turnuvası var. Yine genç ağırlıklı sporcularımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımı ikiye ayırıyoruz. Yaşar Doğu Turnuvası sonrasında kalifikasyon turnuvamız var. Kalifikasyon turnuvasına gidecek güreşçilerimizi ayrı tuttuk. 7-8-9 Mart'ta düzenlenecek olan Yaşar Doğu Turnuvası'nda sporcularımız ile güzel mücadele vereceğiz" dedi.

"Milli gururumuz minderlerden 3 hafta uzak kalacak"

Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün sakat olduğunu ve 3 hafta minderden uzak kalacağını belirten Çakmar, "Takım kaptanımız olan milli gururumuz olan Taha Akgül'ün sakat olarak çıktığı karşılaşmada hem 11. şampiyonluğuna ulaşması hem de bizi Avrupa şampiyonu yapması bizim için çok önemliydi. Final müsabakası öncesi 92 kiloda Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu olduktan sonra artık takım şampiyonluğumuz Taha Akgül'e kalmıştı. Taha Akgül ısınırken kolunda bir sakatlık olmuştu. Son yapılan kontrollerinde kolunda 4 santim yırtık tespit edildi. 3 hafta tedavisi devam edecek. Yani milli gururumuz minderlerden 3 hafta uzak kalacak. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yanımıza tekrar gelecek. Kaptanımız takımının yanında olacak. 2024 Paris Olimpiyatlarına inşallah emin adımlarla gideceğiz. Bizim asıl hedefimiz sporcularımız ile birlikte altın madalya ve madalyalar almaktır. Yeni bir destan yazmak istiyoruz" diye konuştu.

"2024 Paris Olimpiyatları'nda tüm sporcularımız ile birlikte destan yazmak istiyoruz"

Kastamonu'daki kampın kendilerine uğurlu ve çok faydalı geldiğini ifade eden Abdullah Çakmar, "Kastamonu bize çok uğurlu geldi. Romanya'ya burada hazırlanarak gitmiştik. İnşallah Paris Olimpiyatları'na da burada hazırlanmak istiyoruz. Burası çok güzel bir tesis. Bir bütün olarak burada olacağız. 2024 Paris Olimpiyatlarında tüm sporcularımız ile birlikte destan yazmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Feyzullah Aktürk: "Sakatlıkların bizim için önemi yok"

92 kiloda Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk ise, "Son 3 yılın Avrupa şampiyonuyum. Burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kampımızı gerçekleştirdik. Önümüzde kalifikasyonlar var. Arkadaşlarımız kalifikasyonlara hazırlanıyor. Kota alınamayan sıkletlerimiz var. O sıkletlerimizde mücadele verilecek. Daha sonra da olimpiyatlar olacak. Bir dünya şampiyonluğu müsabakası olacak. İnşallah biz de olimpiyatlarda yarışmak istiyoruz. Milletimiz bize dua ettikçe biz zirvede olmaya devam edeceğiz. 31 yıl sonra biz çok iyi bir jenerasyona denk geldik. 10 stilin 8'inde madalya mücadelesi verdik. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Kaptanımız Taha Akgül şu anda sakatlık yaşıyor. Tedavisi devam ediyor. Benim de küçük bir sakatlığım var. Tedavim devam ediyor. Biz dünyanın en ağır sporunu yapıyoruz. Ama bizim için bu sakatlıkların bizim için önemi yok. Kastamonu kampı bize çok iyi geldi. Buradaki tesis çok mükemmel" açıklamasında bulundu.

Abdullah Toprak: "Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Kampın en genç sporcusu Abdullah Toprak da hedefleriyle ilgili olarak, "18 yaşında genç bir sporcu olarak büyüklerimin yanında yer alıyorum. Bu sene Avrupa Şampiyonasına katıldım ama madalya almak bana nasip olmadı. İnşallah madalya almak nasip olur. Olimpiyatlara için kalifikasyon düzenlenecek. Kalifikasyon 1 veya 2. olan vize alacak. Şu anda oraya hazırlanıyorum. Genç bir sporcu olarak abilerimin yanında kamp yapmak benim için büyük onur ve gurur veriyor. Müsabakalarda ağabeylerim gibi Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Serbest Stil Güreş Milli Takımı Antalya'ya Hazır - Son Dakika

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