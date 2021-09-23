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Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı - Son Dakika

Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı

23.09.2021 13:55

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı Ankara'da düzenlendi.

"Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" konu başlığıyla, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak "#BeActive" (Aktif ol) temasıyla düzenlenip, 81 ilde eş zamanlı yapılan açılış töreni, Anıttepe Spor Kompleksi'nde, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz 'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta açıklamalarda bulunan Yasin Bölükbaşı, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda yürüyüşünün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Avrupa Birliği ile Avrupa Spor Haftası kapsamındaki yürüyüşümüze 2019'da başladık. 2019'da 'Beraber yürüyelim' dedik, 2020'de bütün federasyonlarımızla birlikte 81 il ve ilçemizde bir hafta boyunca etkinlikler yaptık. Bunun yansımasını 2020 Avrupa İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin hem spor altyapı yatırımlarına hem de herkes için spor kültürünün tabana yayılması amacıyla gerçekleştirilen 'Erasmus Plus' programına dört dörtlük uyduğuna ilişkin övgü dolu ifadelerde gördük. Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda gelen başarılar, geleceğin çok daha güçlü olduğunun göstergesidir. Yetişen lisanslı sporcu sayısındaki ciddi artış da Türkiye'nin hareketi tabana yaydığına ilişkin güçlü mesajlar veriyor. Bu yıl ki Avrupa Spor Haftası'nı da 81 ilimizde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor kültürünün toplumsal tabana yayılmasını ve spor branşlarına farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Bölükbaşı, şu görüşlerini aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herkes için spor kültürünün altını çizerek, spor altyapılarının milletimizin 7/24 emrinde olduğunu vurgulamasını gururla dinledik. Milletimiz için yapılan yatırımlar, hareket etme kültürünü tabana yaymak için büyük destektir. Özellikle de çocuklarımızın hayatına spor kültürünü, en az bir branşı kazandırmayı istiyoruz. Suça eğilim, madde bağımlılığı gibi kötü durumlar da ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte hareket etme, insanın kendine yaptığı keşif yolculuğunun bir başlangıcı. Bir adım atarak, bir pedal çevirerek, bir şut atarak, yatkın olunan faaliyetler keşfedilebilir. Kadınlar da toplumu dönüştüren etkileriyle rol modeller. Bu anlamda 3'den 93'e bütün bireyleri etkinliklerimize davet ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın yaptığı çalışmalar da bizlerin daha fazla gayret etmesine destek veriyor. Çocuklarımızın erken yaşta hangi spor dalına uygun olduğunun ortaya çıkmasında Yetenek Taraması Projesi Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım. Avrupa Spor Haftası sağlık ve spor turizmi açısından da oldukça önemli"

Kaymakcı: "Spor hayatımızın parçası"

Etkinlik alanına, hareketsiz yaşama karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Bu etkinliği düzenleyen Herkes İçin Spor Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Spor hayatımızın parçası. Spor sağlık demek, huzur demek. Böyle bir günü düzenlediğimiz için çok mutluyum. Türkiye, ekonomide, ticarette, siyasette ve adalette Avrupalı olduğu gibi sporda da Avrupalı. Ampute Milli Futbol Takımı'mızdan tekvandocularımıza, voleybolcularımızdan futbolcularımıza, her alanda Avrupa'ya gücümüzü, katkımızı hissettirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlık ve spor dolu bir yaşam diliyorum. Avrupa Spor Haftamız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hareket etmenin sağlıklı yaşam için önemine değinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ise, "Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yaz döneminde başlattığımız sportif etkinliklerin yeniden hızlanarak başlatılmasını temenni ediyorum. Hareket etmek, hayatı aktif olarak sürdürebilmek ve aktif olarak yaşlanmak demek. Dünyaya baktığımızda, nüfusun haftada en az 150 dakika spor yapması hedefleniyor. Hem insan sağlığı hem de ülkemizin uluslararası temsili bakımından hareket etmeyi önemsiyoruz. Sadece uluslararası başarıları değil, toplumun genelinde sporun yayılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

81 ilde hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler, 30 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı
Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı
Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı
Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı

Spor Federasyonu, Faruk Kaymakcı, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avrupa Spor Haftası'nın açılış programı - Son Dakika
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