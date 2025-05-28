Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları yapıldı.
Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.
Erkekler 3 metre sıçrama tahtası finalinde Polonya'dan Andrzej Rzeszutek birinciliği, Birleşik Krallık'tan Noah Penman ikinciliği, Almanya'dan Moritz Linus Wesemann üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Son Dakika › Spor › Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?