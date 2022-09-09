Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Haliç'te gerçekleştirildi

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından bu yıl 12'ncisi organize edilen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde Haliç'te düzenlendi.

Toplam 16 ülkeden 73 üniversitenin yer aldığı organizasyona 500'den fazla sporcu katıldı. Üç gün süren şampiyonada erkeklerde 11, kadınlarda ise 9 kategoride müsabakalar yapıldı.

Fener İskelesi karşısında başlayan yarışlar, Ayvansaray Parkı Haliç Su Sporları Kulübünde sona eren bin metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nda ilk 3'e giren sporculara madalya takdim edildi.

Şampiyonada altın madalya elde eden Yeditepe Üniversitesi sporcusu Elis Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi ve üniversitemi çok güzel temsil ettim. Avrupa şampiyonu olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Yeditepe Üniversitesi spora ve sporcuya çok önem verdiği için, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Ben de bu üniversitenin bir öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Organizasyona katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ev sahibi olduğumuz için biraz daha rahattık. Çok keyifli bir yarış oldu. Haliç'te ilk defa yarıştım. En keyif aldığım yarışlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

Günay: "Kürek sporunun gelişmesi Türkiye'de çok önemli"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, kürekte ilk kez önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını aktararak, "İstanbul'a yakışıyor. Kürek sporunun gelişmesi Türkiye'de çok önemli. Her şeyden önce doğru yatırımları yapan ve bu organizasyona ev sahipliğimizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Yeditepe Üniversitesi muhteşem bir ev sahipliği yapıyor. Fatih Belediyesi de her zaman yanımızda oldu. Bu şampiyonanın ülkemize faydalı sonuçlar getirmesini dilerim." diye konuştu.

Karabulut: "İlk kez altın madalya kazanmamız bizim için gurur"

Şampiyonanın koordinatörlüğünü de üstlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Karabulut, Türk sporcu Elis Özbay'ın altın madalya kazanmasının gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Bu ev sahipliğini Elis sayesinde aldık. Elis'le tanıştıktan sonra kürek sporunu çok sevdim. Bir gün federasyon başkanımız aradı ve 'Avrupa Kürek Şampiyonası'nı alsak ne yaparız?' dedi. 'Alın, ben yaparım.' dedim. Elis için yaptım ve Elis de beni hiç utandırmadı. İlk Avrupa şampiyonasında ilk altınını aldı. Bu, kürekte Türkiye'nin de ilk altını. İlk kez altın madalya kazanmamız bizim için gurur." şeklinde konuştu.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Başkanı Adam Roczek ise Kovid-19 salgını sonrası şampiyona düzenlemenin önemine değinerek, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna davetleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin ev sahipliğinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Çok iyi şartlarda bir ev sahipliği yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.