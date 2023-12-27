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Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz - Son Dakika
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Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz

Yunanistan takımı Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Atina'ya iner inmez havalimanında Yunan basınına açıklamalar yaptı. İddialı konuşan deneyimli teknik adam, "Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Eşim de gelecek ve burada yeni bir hayata başlayacağız. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum" dedi.

27.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:53
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Yunanistan takımı Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Atina'ya iner inmez havalimanında Yunan basınına açıklamalar yaptı.

"TAKIMLARI TANIYORUM"

Yeni takımı hakkında konuşan Terim, "Çok mutluyum. Başkanla yaptığımız toplantı çok uzun sürmedi, çünkü sahip olduğumuz enerji çok güçlüydü ve bu nedenle buna ihtiyacımız yoktu. Başkan ne istediğini biliyordu ve bana söylediği plan sayesinde düşünmeme gerek kalmadı ve teklifi hemen kabul etmeye karar verdim. Elbette Yunan ligini takip ediyorum ve Panathinaikos, OlympiaKos, AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum" dedi.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIZ"

Geleceği için değerlendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, "Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Eşim de gelecek ve burada yeni bir hayata başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim Atina\'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
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