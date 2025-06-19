Aybars Berke Aksoy Altın Kemerin Sahibi!

- Aybars Berke Aksoy'un hedefi yeniden altın kemer!

İSTANBUL - 2. Uluslararası MMA Nakşi Fight Kick Box Şampiyonası'nda ağır sıklet finalinde rakibi Marat Nurybekov'u 45 saniyede nakavt ederek altın kemerin sahibi olan Aybars Berke Aksoy, "Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Daha büyük teklifler aldım. Dünyanın en büyük organizasyonunda dövüşeceğim. Hedefim oradaki kemeri de almak" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası MMA Nakşi Fight Kick Box Şampiyonası'nda Aybars Berke Aksoy, ağır sıklet finalinde mevcut kemer sahibi Kazak sporcu Marat Nurybekov'u 45 saniyede nakavt ederek şampiyon oldu. Aksoy, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda hem duygularını paylaştı hem de hedeflerini anlattı.

"Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum"

Aybars Berke Aksoy, elde ettiği zaferin gururunu yaşadığını belirterek, "Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Bu maça iyi hazırlandım. Ağır sıklet rakibime karşı 45 saniyede nakavt ederek bu kemeri aldığım için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Dünyada ilk ağır sıklet çıplak el boksörü benim"

Uluslararası arenadan teklifler aldığını vurgulayan Aksoy, hedefinin daha büyük organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu dile getirdi. Başarılı sporcu, "Daha büyük teklifler aldım. Ülkemi oralarda daha iyi şekilde temsil edeceğim. Dünyanın en büyük organizasyonunda dövüşeceğim. Şu an dünyada ilk ağır sıklet çıplak el boksörü benim. Hedefim oradaki kemeri de almak" cümlelerine yer verdi.

Yaptığı bu sporun risklerine de değinen genç sporcu, kariyer planlarına ilişkin, "Bu ölüm riskleri olan bir spor. Fiziksel olarak zarar verebilir. Organizasyondaki kemeri de aldıktan sonra UFC'de dövüşüp jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu.