Aybige Feride Üstündağ, Dünya İkincisi Oldu

10-12 Mart tarihlerinde Çekya'nın Havirov şehrinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender Turnuvası'nda da ülkemizi ve Muğla'yı temsil eden Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 14-16 Mart tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen ITTF WTT Youth Contender U11 Masa Tenisi Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Bu başarısıyla puanını 102'ye yükselten Aybige, dünya ikinciliğine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

ITTF U11 Kızlar Dünya sıralamasında 4. sırada yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Çekya ve Berlin'de elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya ikinciliğine yükselmeyi başardı. ITTF Masa Tenisi Kızlar Dünya sıralamasında Aybige Üstündağ 102 puanla ikinci olurken Uganda'dan Patience Anyango 75 puanla üçüncü sırada yer aldı. Güney Kore'den Lee Yeseo ise 375 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

Başkan Aras: "Dünya ikincisi, pırıl pırıl bir sporcuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige, Çekya ve Berlin'de düzenlenen turnuvalarda gösterdiği üstün performansla dünya ikinciliğine yükseldi ve bizleri bir kez daha gururlandırdı. Masa tenisine adını altın harflerle yazdıran, dünya ikincisi pırıl pırıl bir sporcuya sahibiz. Bu başarıda emeği geçen başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm ekibimizi ve Aybige evladımızı kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak genç yeteneklerimizin yanında olmaya, onlara en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA