Aydın BBSK, Polonyalı Smaçörle Anlaştı

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile anlaşmaya vardı. Son olarak ülkesinde Chemik Police forması giyen 30 yaşındaki milli voleybolcu daha önce Polonya kulüpleri dışında sadece İtalya'da Monviso Volley'de görev yaptı. Polonya Ligi ve Polonya Kupası'nda 4'er kez, Süper Kupa'da ise 3 kez şampiyonluk yaşayan Grajber, ülkesinde "En iyi manşet alan oyuncu" ve "En iyi smaçör" ödüllerinin sahibi oldu.