Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Maçına Hazırlanıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında karşılaşacağı Eczacıbaşı maçının hazırlıklarına başladı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı ile mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, hazırlıklarına başladı. Takımın başarılı oyuncularından Cansu Aydınoğulları, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulunurken, Eczacıbaşı karşılaşması öncesinde de görüşlerini paylaştı.

"Beşiktaş maçında tribünlerin desteği müthişti"

Beşiktaş galibiyetinin önemine vurgu yapan Cansu Aydınoğulları, "Beşiktaş maçında tribünler maçın sonuna kadar her dakika bizi destekledi ve çok keyifli bir mücadele ortaya koyduk. Hedef maçlarımızdan biriydi ve kazanmamız gerekiyordu. Çok çekişmeli bir karşılaşma oldu, özellikle ikinci sette yaptığımız geri dönüş bizim için çok kritikti. Set sonlarını iyi oynadığımızı düşünüyorum ve galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.

"Eczacıbaşı güçlü bir takım, sahada savaşacağız"

Eczacıbaşı müsabakasını da değerlendiren Aydınoğulları, "Eczacıbaşı, şu anda ligde lider konumda ve çok güçlü bir ekip. Daha önce evimizde onlara karşı mücadele etmiştik. Şimdi kadrolarına bir oyuncu daha ekleyerek daha da güçlendiler. Zorlu bir maç olacak ancak biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sahada her zaman olduğu gibi yine savacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN