 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'ın tarihi Adnan Menderes Stadyumu yıkım sürecine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'ın tarihi Adnan Menderes Stadyumu yıkım sürecine girdi

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım süreci başladı. Stadyumun akıbetiyle ilgili düğmeye basıldı ve yıkım işi ihalesinin ardından çalışmalara başlandı. Yeni stadyumun nereye yapılacağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.

Aydın\'ın tarihi Adnan Menderes Stadyumu yıkım sürecine girdi
30.12.2023 - 09:02,
Abone Ol

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nda yıkım süreci başladı.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili düğmeye basıldı. Sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkım işi ihalesinin ardından, ilgili firma çalışmalarına başladı. Statta koltukların sökülmesi işlemiyle yıkım süreci başlarken, Salı günü de iş makinaları ile duvarların yıkılmasının planlandığı öğrenildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. 1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı Bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Efeler, Aydın, Spor, Yıkım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'ın tarihi Adnan Menderes Stadyumu yıkım sürecine girdi - Son Dakika


08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

Son Dakika
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 09:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'ın tarihi Adnan Menderes Stadyumu yıkım sürecine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement