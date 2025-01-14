Aydın'da Okul Sporları Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın'da Okul Sporları Basketbol Turnuvası Başladı

Aydın\'da Okul Sporları Basketbol Turnuvası Başladı

Aydın, 14 takımın katıldığı Okul Sporları Basketbol Grup Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor.

14.01.2025 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın, okul sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Okul Sporları Genç Erkek ve Kız Basketbol Grup Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen turnuva, Atatürk Spor Salonu'nda İstiklal Marşı ve açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya ve Manisa'dan toplam 14 takım ve 150'den fazla sporcu katılıyor. 15-18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan maçlarda, takımlar Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı elde etmek için mücadele edecek. Turnuvanın ilk gününde parkede heyecan dorukta. Genç yeteneklerin sergilediği performanslar, hem izleyicilere büyük bir keyif sunuyor hem de sporun birleştirici gücünü ortaya koyuyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Spor şehri Aydınımıza hoş geldiniz. Bu turnuvada yalnızca kazanan takımlar değil, sporun dostluk ve kardeşlik ruhunun da ön planda olmasını temenni ediyoruz. Sporcularımıza başarılar diler, centilmence ve fair play ruhuyla geçecek, heyecanın hiç kesilmeyeceği güzel maçlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Turnuva, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Okul Sporları Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:00:32. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Okul Sporları Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.