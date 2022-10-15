Aydın haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

15.10.2022 17:30
Aydın haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın bölgesinden gelen habere göre Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Eber Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz)Hekimoğlu Global Connect...

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu

Tokat Belediye Plevne: Mustafa Cervatoğlu, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Egecan Avcıl, Eber Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 19-25

Süre: 86 dakika (29, 31, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Bu arada maçtan önce Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Kaynak: AA

İsmail Yıldırım, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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