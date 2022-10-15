Bu arada maçtan önce Bartın 'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

İsmail Yıldırım, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aydın haber: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

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