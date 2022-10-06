Aydın spor haberi | Didim Atatürk Stadı'nın yeni yapılan soyunma odaları ilk maça yetişti - Son Dakika
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Aydın spor haberi | Didim Atatürk Stadı'nın yeni yapılan soyunma odaları ilk maça yetişti

06.10.2022 11:56
Aydın spor haberi | Didim Atatürk Stadı'nın yeni yapılan soyunma odaları ilk maça yetişti

Aydın haber: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak tamamlanan Didim Atatürk stadının soyunma odaları ilk maçta hazır hale getirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak tamamlanan Didim Atatürk stadının soyunma odaları ilk maçta hazır hale getirildi.

Didim'deki Atatürk Stadı'nın kullanım haklarının Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçmesinin ardından yıllardır kullanılan futbolcu ve hakemlerin kullandığı soyunma ve dinlenme odaları il müdürlüğünce yıkıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale neticesinde yıkılan soyunma odalarının yerine daha geniş bir şekilde yeni soyunma ve dinlenme odaları ile bayan hakemler için ayrı soyunma odaları yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Saygın Yapı Didim Belediyespor'un geçen hafta oynadığı Yatağanspor maçı öncesinde soyunma ve dinlenme odalarının iç tefrişatı ile pencere ve kapıları takılırken, parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi işleri de Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Didim Atatürk Stadı'nın yeni soyunma odaları tüm eksiklikleri giderilerek maça yetiştirilirken, soyunma odaların son görüntüsü de Didimli sporseverleri memnun etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

gençlik, Aydın, Didim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi | Didim Atatürk Stadı'nın yeni yapılan soyunma odaları ilk maça yetişti - Son Dakika

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