Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 16:54
Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın spor haberi... Salon: Hatay MerkezHakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin OkumuşHatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin,...

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)

Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15

Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Hatay, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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