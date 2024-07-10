Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya\'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Aydın'ı temsil eden Şevval Çelik, 2 branşta yarışarak 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Milli takım oyuncusu olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek olan Çelik, Aydın'ın gururu oldu.

10.07.2024 12:47
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Katıldığı müsabakalarda Aydın'ı başarı ile temsil eden Kick Boks sporcusu Şevval Çelik, Konya'da düzenlenen şampiyonadan 1 altın 1 gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin en iyi Kick Boks sporcularının belirlendiği ve yaklaşık 8 bin sporcunun katıldığı turnuvada Aydınlı Milli Kick Boksçu Şevval Çeltik yarıştığı 2 branşta 1 altın 1 gümüş madalya kazandı

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek milli takım oyuncularının belirlemek için Antalya, İstanbul ve Konya da düzenlenen Üç turnuva sonunda katıldığı tüm branşlarda başarı gösteren Şevval Çeltik, Aydın'ın gururu oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlı Kick Boksçu Şevval Çelik, Konya'da 1 altın 1 gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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