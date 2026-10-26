Aydınlı taekwondocular Kütahya'da 8 madalyayla genel klasmanı zirvede bitirdi - Son Dakika
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Aydınlı taekwondocular Kütahya'da 8 madalyayla genel klasmanı zirvede bitirdi

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Aydınlı taekwondocular Kütahya\'da 8 madalyayla genel klasmanı zirvede bitirdi
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Kütahya'daki İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda 50'yi aşkın kulüp mücadele ederken Aydınlı sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 8 madalya kazanıp genel klasman şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Kütahya'da düzenlenen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda 50'yi aşkın kulübün katıldığı organizasyonda Aydınlı sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu.

Kütahya'da düzenlenen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 50'yi aşkın kulübün katıldığı organizasyonda Aydın ekibi, genel klasmanda şampiyonluk elde ederek kupayı kazandı. Turnuvada başarılı performans sergileyen Aydınlı sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı elde eden sporcuları ve ailelerini tebrik ederek sporcuların başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
GençlikKütahyaGümüşAydınSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlı taekwondocular Kütahya'da 8 madalyayla genel klasmanı zirvede bitirdi - Son Dakika
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