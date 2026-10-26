Aydınlı taekwondocular Kütahya\'da 8 madalyayla genel klasmanı zirvede bitirdi

Kütahya'da düzenlenen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda 50'yi aşkın kulübün katıldığı organizasyonda Aydınlı sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak genel klasman şampiyonu oldu.

Kütahya'da düzenlenen İller Arası Yıldızlar Taekwondo Cumhuriyet Kupası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 50'yi aşkın kulübün katıldığı organizasyonda Aydın ekibi, genel klasmanda şampiyonluk elde ederek kupayı kazandı. Turnuvada başarılı performans sergileyen Aydınlı sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı elde eden sporcuları ve ailelerini tebrik ederek sporcuların başarılarının devamını diledi.