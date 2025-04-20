Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi

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Aydınspor, Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Takım, kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı. Binlerce taraftarın önünde yapılan kutlamalarda büyük bir coşku yaşandı.

20.04.2025 19:39  Güncelleme: 19:45
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- Aydınspor, BAL'a yükseldi

Aydınspor'a kupasını Başkan Çerçioğlu verdi

AYDIN - Aydınspor, Süper Amatör Lig'de şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig'e yükselen siyah-beyazlılar, tarihi başarılarını binlerce taraftarın önünde kutlarken takım kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden aldı.

Aydınspor, uzun süredir hasretle beklenen başarıyı bu sezon yakaladı. Sezonun son maçında Çine Madranspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, bu galibiyetle şampiyonluk kupasını taçlandırdı. Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da oynanan tarihi karşılaşmayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin tribünden birlikte takip etti. Binlerce Aydınsporlu taraftarın yer aldığı tribünler, şampiyonluk coşkusunu adeta bayram havasına çevirdi.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takdim etti. Tribünlerin yoğun alkışı ve meşaleler eşliğinde sahaya gelen Aydınspor oyuncuları, kupayı havaya kaldırırken stattaki coşku doruğa ulaştı. Kupanın ardından mikrofonu eline alan Aydınspor Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, duygusal bir konuşma yaptı. Fırıncılık yapan ve kulübün başında zorlu bir süreci yöneten Özlüer, "Bu takımı buraya 10 TL'ye ekmek, 10 TL'ye simit sata sata getirdik. İnandık, gece gündüz çalıştık, asla vazgeçmedik. Bugün alın terimizin karşılığını tüm Aydın'a hediye ediyoruz. Bu başarı hepimizin" dedi.

18 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik

Aydınspor, 18 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 49 puanla sezonu zirvede tamamladı. Yalnızca şampiyonluğa ulaşmakla kalmayıp, Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e yükselen ekip, yıllar süren bekleyişin ardından Aydın futboluna yeniden umut oldu. Meşalelerin yandığı, marşların söylendiği, çocuklar ve aileleriyle birlikte binlerce Aydınsporlu'nun tarihe tanıklık ettiği kutlamalarda coşku ve gurur bir arada yaşandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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