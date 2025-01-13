Ayhan Yıldırım, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı\'na Yeniden Seçildi

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TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurul ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Yıldırım ve İsmail Hakkı Karaca başkanlık için yarıştı.

Görme Engelliler Spor Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurul ve 7'nci Mali Genel Kurulu'na 227 delegeden 217'si katıldı. Mevcut başkan Ayhan Yıldırım, 138 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı seçildi. 2021-2024 yılları arası Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği Genel Kurul'da 11 oy geçersiz sayılırken, İsmail Hakkı Karaca ise 68 oyda kaldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde; Mustafa Kandemir, Mehmet Göktaş, Ümmet Ekici, Orhan Tanrukulu, Halit Bekereci, Tayfun Turgut, Şerif Büyükdaş, Mehmet Ali Yıldırım, Nur Şahinoğlu ve Ertan Göv yer aldı.

'HAYATIMIZI, GÖRME ENGELLİ SPOR CAMİASINA ADADIK'

Görme Engelliler Federasyonu başkanlığına yeniden seçilen Ayhan Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bu kongremizde daha önce görme engelli camiamız için çok olumsuz şeyler vardı ve bunu yıkmak en önemlisiydi. Çok temiz ve düzgün bir kurul geçirdik. Beni en çok sevindiren şey budur. Bir yarışta 2 rakibimiz vardı. Biz 3 adaylıydık. Son gün yani bu sabah 2 rakibimiz birleşti ve tek aday olarak rakip çıktılar. Biz de seçimlerimize hazırlanmıştık. Geçmişten bugüne yapmış olduğumuz hizmetlerle, delegelerin gönlünü kazanmıştık. Bütün hayatımızı görme engelli spor camiasına adadık. Çok şükür bugün de çok rahat bir seçimle sonucuyla 4 yıllık bir görev vazifesi tebliğ edildi. İnşallah bu 4 yılda daha güzel başarılara imza atacağız. Seçimlerimiz iptal edildi, ertelendi. Biraz gecikmeli oldu. Biz zaten seçimden önce de hazırlıklarımıza başlamıştık. Önümüzdeki faaliyet programına bakarak, motivasyonumuzu ona göre ayarlayıp bir sonraki dünyanın en büyük organizasyonu olan '2028'de Los Angeles Olimpiyatları'na var gücümüzle, teknik ekiplerimizle hazırlanmaya başlamıştık zaten. Önümüzde bir seçim engeli vardı ve onu da çok şükür kazanmış olduk. Kaldığımız yerden yola devam edeceğiz."