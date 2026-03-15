Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

15.03.2026 17:04
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı gerçekleşmişti. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin Domenico Tedesco ile gerçekleştirdiği toplantının detayları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı engelleyen ana sebebin Tedesco'nun 6 milyon euroluk tazminatı olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından bir araya gelerek Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik toplantı yaptı.

KULÜP BİNASINA TOPLANTIYA ÇAĞIRILDILAR

Bu toplantının ardından Fenerbahçe yönetimi, dün saat 16.00'da teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de kulüp binasına toplantıya çağırmıştı. Tedesco ve Özek ile Başkan Sadettin Saran arasında uzun süren bir toplantı gerçekleştirildi.

YÖNETİMDEN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Genç teknik adam, bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını Saran'a özellikle belirtti. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, ekibi ile İtalyan hocanın devam edip etmemesi yönünde bir görüşme yaptı. Bazı isimler hoca ile yola devam kararını onaylarken, bazıları da yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT AYRILIĞA ENGEL OLDU

Toplantıda asıl önemli konulardan biri ise Tedesco'nun tazminatıydı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin yollarını ayırmasında en önemli etken oldu. Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'de hem Devin Özek'in hem de Tedesco'nun şimdilik devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Domenico Tedesco, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
16:07
Sanki Barcelona Süper Lig’e resmen koşarak geliyorlar
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Advertisement
