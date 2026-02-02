Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Süper Lig devi Galatasaray, kadro planlamalarında yer vermediği Yusuf Demir ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

YUSUF DEMİR'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yusuf Demir'in temsilcisi, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere tesislere geldi. Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ

Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

İşte Yusuf Demir'in menajerinin paylaşımı: