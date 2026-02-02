Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor

Süper Lig devi Galatasaray, kadro planlamalarında yer vermediği Yusuf Demir ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Yusuf Demir'in temsilcisi, sözleşme feshiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere tesislere geldi. Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu cephesi arasında yürütülen temaslarda, fesih şartlarının ele alındığı ve tarafların karşılıklı olarak çözüm üretmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin, kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İşte Yusuf Demir'in menajerinin paylaşımı:
