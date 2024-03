Bodrumlu Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda Cook Strait geçişi için hazırlanıyor

Spor

Bodrumlu açık yüzücü 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkuru ve ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek tamamlayarak en genç Türk sporcu unvanı ile bu yıl Yeni Zelenda Cook Strait geçişi için Wellington'a harekete edecek.

Türk ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu, 2022 yılında 60 kilometrelik Manş Kanalı parkurunu 16 saat 28 dakikada geçerek 'En genç Türk sporcusu' olmuş, ardından 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçen 'İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu' unvanını almıştı. Aysu, Oceans Seven parkurlarından biri olan Cook Strait Geçişi için 13 Mart'ta yola çıkarak Yeni Zelenda Wellington'ı geçecek ve bir kez daha tarih yazacak.

Yüzme dünyasında 'Oceans Seven' etkinliği yedi benzersiz ve zorlu deniz şartlarında yüzücüleri sınıyor. Aysu Türkoğlu 'Oceans Sevens' kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor. 22- 27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan geçiş, Picton Marina'dan start alacak ve Cook Strait'in güçlü akıntılarına karşı mücadele ederek 23 kilometrelik zorlu bir parkuru kapsayacak. Su sıcaklığının 15-18 derece arasında değişmesi beklenirken, Aysu Türkoğlu ve ekibi bu zorlu şartlara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Aysu Türkoğlu, Başkent Wellington'da 23-27 Mart'ta gerçekleşecek geçiş öncesi Bodrum'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında düzenledi. Türkoğlu, dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir toplantıyı yapmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir aksilik çıkmazsa inşallah haftaya çarşamba günü Yeni Zelanda'ya gideceğim. 23-27 Mart aralığında havanın müsaitlik verdiği bir günde Cook Strait kanalını geçmek için oraya gideceğim. Geçtiğim takdirde geçen en genç Türk sporcu olmuş olacağım. Yaklaşık 27 kilometrelik bir mesafe ve hava şartları değişiklik gösterebiliyor. Oranın medceziri ve akıntısı farklılık gösterebiliyor. Su sıcaklığı 14-17 derece arasında olacak. Orada beni bekleyen orkalar ve vatozlar gibi çeşitli canlılar var. Onlar her zaman orada ve onları düşünmemeye çalışıp ben yüzüşüme odaklanacağım. Her kanalın kendi içerisinde zorlukları var. Bunun için çok fazla antrenman yaptım bu yüzden içim rahat elimden gelen her şeyi yapmış olarak oraya gideceğim. Buzlu ve soğuk su antrenmanları yaptım. Bunun yanı sıra oldukça fazla havuz antrenmanları yaptım. Bazen çift antrenman olan günlerimiz oldu. Sabah 6'da kalkıp havuza gidiyorum, 8'de antrenman başlıyor, 2 saat yüzüp çıkıyorum. Sonra eve ardından okula gidiyorum ve oradan çıkıp tekrar havuza gidiyorum. Günde 4 saati bulan antrenmanlarım oluyor. İnşallah Yeni Zelanda'daki yüzüşüm en kısa sürede tamamlanır. Daha önce 2 kanalı geçtim. İnşallah diğer kanallarda da ülkemi güzel bir şekilde temsil ederek, Türk kadının gücünü gösterip orada bayrağımızı tekrar açacağım. Yeni Zelanda'dan sonra eylül ayında Catalina'ya gitmeyi düşünüyorum arada Manhattan var Manhattan Oceans Sevens içinde değil ancak Manş ve Catalina'yı geçmeniz durumunda 3'lü taç Triple Crown oluyorsunuz. İnşallah bunu da tamamlayacağım ve 2024'ü bu şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Aysu Türkoğlu'nun ablası Aynur Türkoğlu, babası Mustafa Türkoğlu ve annesi Yurdagül Türkoğlu da çok heyecanlı olduklarını ve Aysu'ya güvendiklerini söyledi. - MUĞLA