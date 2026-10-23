Ayvalıkgücü, 17 puanlı lider Gemlik Sümerbey\'in ilk yenilgisini hedefliyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Karşıyaka ile golsüz berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın deplasmanda lider Gemlik Sümerbey ile kozlarını paylaşacak. Gemlik Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 15.00'te başlayacak. Ligde 14 puanla 6'ncı sırada yer alan Ayvalık ekibi, 17 puanı bulunan Bursa temsilcisine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu aynı saatte play-off potasındaki Bigaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Kepez Spor'u 3-1 yenerek düşme potasından kurtulan Bucaspor 1928 ise evinde saat 19.00'da Eskişehir Anadolu Spor'la kozlarını paylaşacak.