AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a Uyarı - Son Dakika
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Spor

AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a Uyarı

AZ Alkmaar teknik direktörü Martens, Galatasaray'ın daha iyi bir performans sergileyeceğini söyledi.

19.02.2025 22:16
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens, sarı-kırmızılı ekibin ilk müsabakaya göre farklı performans sergileyeceğini söyledi.

Belçikalı teknik adam, yarın RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Peer Koopmeiners de katıldı.

Play-off turundaki ilk maçı 4-1 kazanan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Başımıza ne geleceğini bilmek önemli. Burada tribünlerden ses çıkacaktır. Biz de oyunumuza odaklanmak zorundayız. Belki iletişim konularına çalışmamız gerek. Biz çok şey yaşadık. Genç bir takımız. Yaşlarına rağmen Avrupa deneyimi olan çok oyuncumuz var." diye konuştu.

Martens, Galatasaray'a karşı farklı planlar yaptıklarını aktararak "Maç içindeki değişkenlere adapte olmamız lazım. İlk maçta da bir plan yaptık. Çok iyiydi. Öne geçtik ancak 1-1'e yakalandık. Buna tepki verdik. Yarın oyuncularımdan aynı reaksiyonu yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ilk müsabakaya göre farklı olacağını vurgulayan Martens, "Yarın daha iyi bir Galatasaray bekleyeceğim. Çünkü evlerinde oynuyorlar. Tepki vermek zorundalar. Ne yapacaklarını bilmiyorum ama takımımla buna hazırlık yapıyoruz. Maça iyi odaklanmamız gerekiyor. Galatasaray sahaya daha iyi bir sürümle çıkacaktır. Bundan eminim. Bunun için de tedbirimizi aldık." şeklinde görüş belirtti.

Koopmeiners: "Hala turu geçmiş değiliz"

Hollandalı defansif orta saha oyuncusu Peer Koopmeiners, ilk maçtaki 4-1'lik galibiyeti düşünmeden maça odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

Dengeli oynamak zorunda olduklarını aktaran genç futbolcu, "Mücadelemizi vereceğiz. İlk maçtaki skora odaklanmamamız gerek. Kendi gücümüze inanarak devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Son 16 turuna yükselmek bizim için güzel olur. Başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Koopmeiners, ilk maçta aldıkları 4-1'lik galibiyetin avantaj olduğunu belirterek "Avantajımızı biliyoruz. Bu, iki ayaklı bir tur. Hala turu geçmiş değiliz. Yarın akşam ne olacağını göreceğiz. Burada neler olacağını biliyoruz. Buna da kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. 90 dakika boyunca mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da ilk maçta cezalı olan Victor Osimhen'in yarın oynayabileceğinin hatırlatılması üzerine 24 yaşındaki oyuncu, şunları söylediı:

"Osimhen çok kaliteli forvet. Stoperler için bu konu önemli. Onlar da kendilerini hazırlamak zorunda. Tabii ki bununla ilgileniyoruz ama çok da büyütmemek gerek. Takımımız buna iyi tepki verecektir. Başımıza nelerin geleceğini biliyoruz. Hücum oynayan takımlara karşı kendimizi birçok kez kanıtladık."

Hazırlıklar tamamlandı

AZ Alkmaar, yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Saha zemini karla kaplı olduğu için futbolcular, suni çim alanda çalıştı.

Kondisyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Hollanda temsilcisi, kar nedeniyle sahada taktik antrenman yapmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AZ Alkmaar'dan Galatasaray'a Uyarı - Son Dakika

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