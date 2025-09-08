Azerbaycan'da Santos ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Azerbaycan'da Santos ile Yollar Ayrıldı

Azerbaycan\'da Santos ile Yollar Ayrıldı
08.09.2025 11:29
Azerbaycan Futbol Federasyonu, teknik direktör Fernando Santos ile sözleşmeyi feshetti.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SON MAÇTA 5-0 YENİLDİLER

Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak. Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

Fernando Santos, Azerbaycan, Ukrayna, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan'da Santos ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

15:35
