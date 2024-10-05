Azerbaycan'da Türk Teknik Direktörlere Talep Var - Son Dakika
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Azerbaycan'da Türk Teknik Direktörlere Talep Var

Azerbaycan\'da Türk Teknik Direktörlere Talep Var

Sebahattin Tekin, Azerbaycan'da Türk teknik adamların büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

05.10.2024 12:18
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Azerbaycan ekibi Sabail FC'nin Türk Teknik Direktörü Sebahattin Tekin, "Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları çalıştırmış, Türk teknik adamları görmek istiyorlar. Teknik adamlarımız burada görev yapmaları halinde bu sevgi ve desteği sonuna kadar hissedecektir" dedi.

Azerbaycan Premier Ligi ekibi Sabail FC'de iki sezondur görev yapan Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, son zamanlarda Azerbaycan kulüpleriyle Fatih Terim ve İsmail Kartal gibi isimlerin anılmasıyla ilgili gündemi değerlendirdi. Azerbaycan'da mükemmel bir futbol iklimi olduğunu aktaran Tekin, "Azerbaycan hem kulüp takımları hem de milli takımlar seviyesinde her geçen gün üstüne koyarak ilerlemek isteyen ve planlarını da buna göre yapan bir ülke. Futbolun içindeki bütün paydaşlar elini taşın altına koyuyor. Devlet desteklerinin yanında sponsorların da gittikçe desteğini arttırmasıyla kulüpler profesyonelleşiyor, altyapı ve tesisler gelişiyor. Avrupa'da sürekli boy gösteren köklü kulüpleri var. Basın keza oldukça yapıcı bir şekilde yaklaşıyor ve haber akışlarını sağlıyor. Böyle olunca zaten futbolu seven halkın yeşil sahalara ilgisi de yükseliyor. Teknik adamlarımızın burada görev yapması hem kendileri için hem de Azerbaycan futbolu için birçok karşılıklı çıkar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

"Teknik adamlarımız çekinmeden gelsin"

Türk teknik direktörlerin uyum sorunu yaşamayacaklarına vurgu yapan Sebahattin Tekin, "Bizim oyuncularımızda da, teknik adamlarımızda da yurt dışına gittiklerinde uyum sağlayıp, sağlayamayacakları konusunda eskiden beri gelen bir soru işareti oluyor. Azerbaycan bu açıdan da bizim için büyük avantajlara sahip. Dilimiz, dinimiz, kültürümüz bir. Özellikle Bakü güvenli oluşuyla, şehir planıyla, mimarisiyle, kafeleri restoranları, mağazaları ve müzeleriyle bir dünya şehri konumuna geldi. Şehir merkezinde, sokaklarda gerçekleştirilen nadir Formula 1 yarışlarının bir etabı her yıl burada düzenleniyor ve bütün dünyanın gözü buraya çevriliyor. O yüzden futbol dışında da keyifle yaşanacak bir ülke" diye konuştu.

"Fatih Terim, İsmail Kartal önemli isimler"

Tekin, Azerbaycan basınında çıkan haberlerle ilgili olarak, "Basında haberler çıktıkça buradaki dostlarım, futbol dünyasından profesyoneller ve futbolseverler hemen bana soruyorlar. Hepsinin yıllardır takip ettiği, taraftarı olduğu veya sempati duyduğu Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları çalıştırmış, Avrupa'da başarılar elde etmiş Türk teknik adamları ülkelerinde görmek istiyorlar doğal olarak. Teknik adamlarımız burada görev yapmaları halinde bu sevgi ve desteği sonuna kadar hissedecektir" dedi.

"Kariyerime yurtdışında devam etmek istiyorum"

Dönem dönem Türk kulüplerinin kendisiyle görüştüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Bu aşamada Türkiye'ye dönmek yerine kariyerimi yurt dışında devam ettirmek hedeflerime daha uygun. Türk teknik adamlar olarak uluslararası arenada ne kadar çok görev alırsak bizden sonra gelenlere de o kadar yol açmış olacağız. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, her yerde olalım ve gittiğimiz yerlerde iz bırakalım ki kendini geliştirmek isteyen gençlerimizin işi daha kolay olsun. Tecrübeler arttıkça, bakış açılarımız geliştikçe kazanan Türk futbolu olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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