Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek! - Son Dakika
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Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!

26.02.2022 10:44
Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag' oynadığı maçı Azerbaycan televizyonunda anlatan spiker Nurlan Valehoğlu, maça dair "Geççek" yorumu yapınca sosyal medyanın gündemi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya takımı Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 yenilerek turnuvaya erken havlu attı. Avrupa'da oynanan futbol sadece Türkiye'yi değil, kardeş ülke Azerbaycan'ı da üzdü.

GÜNDEMİ SALLADI

Karşılaşmayı Azerbaycan televizyonu CBS Sport TV naklen yayınlarken spiker ve yorumcu Nurlan Valehoğlu'nun yorumlarıyla sosyal medyada olay oldu. Ajansspor'un derlediği haberde Sosyal medya hesabında Fenerbahçe paylaşımlarıyla dikkat çeken Valihoğlu'nun yaptığı yorumlar şöyle:

Herkes bu spikeri konuşuyor! Fenerbahçe maçında 'Tarkan'ın dediği gibi geççek' dedi, olay oldu

"TARKAN'IN OKUDUĞU GİBİ"

"Fenerbahçe'yi sahada bu kadar aciz görmek tüm arkadaşları ve beni kahrediyor. Ama bu da geçer. Tarkan'ın yakında okuduğu çok güzel şarkı gibi geççek dostlar geççek.

"FENERBAHÇE TARİHİNİ ANLATMAK LAZIM"

Görelim İsmail Kartal kimleri çıkaracak? Nihayet Sosa'yı çıkarmanın lazım olduğunu akıl edebildi İsmail Kartal... Ozan Tufan giriyor... Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım.???????

Herkes bu spikeri konuşuyor! Fenerbahçe maçında 'Tarkan'ın dediği gibi geççek' dedi, olay oldu

"BELKİ UTANIRLAR"

Fenerbahçe formasının ağırlığını hissetmeden sahaya çıkmak günahtır. Bu futbolculara Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım, belki bu futboldan utanırlar.???????

"BASKETBOLDA BÖYLE HÜCUM YOK"

Fenerbahçe basketbolda yıllardır Real Madrid'e eziyet çektirir. Ama futbolda Slavia Prag'dan eziyet çekiyor. Prag, 20 hücum yaptı, basketbolda bu kadar hücum yapılmıyor."

Herkes bu spikeri konuşuyor! Fenerbahçe maçında 'Tarkan'ın dediği gibi geççek' dedi, olay oldu

TEŞEKKÜR ETTİ

Spiker Nurlan Valehoğlu, gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Valihoğlu şunları söyledi: "Prag -Fenerbahçe maçından sonra hem Azerbaycan'daki hem de kardeş ülkemizden çok güzel yorum ve mesajlar aldım. Bunlar için teşekkür etmeyi borç bilirim.Muhtemelen bu hoş izlenimler, yorumlarda bazı konulara daha duyarlı olmamdan kaynaklanıyordu. Daha iyi maçlarda tekrar duyulmak ümidiyle..."

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UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi: Slavia Prag: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) Slavia Prag-Fenerbahçe Basın Toplantısı Slavia Prag-Fenerbahçe Basın Toplantısı

Slavia Prag, Fenerbahçe, Azerbaycan, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek! - Son Dakika


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