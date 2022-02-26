Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek! - Son Dakika

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Çekya takımı Slavia Prag'a her iki maçta da 3-2 yenilerek turnuvaya erken havlu attı. Avrupa'da oynanan futbol sadece Türkiye'yi değil, kardeş ülke Azerbaycan'ı da üzdü.

GÜNDEMİ SALLADI

Karşılaşmayı Azerbaycan televizyonu CBS Sport TV naklen yayınlarken spiker ve yorumcu Nurlan Valehoğlu'nun yorumlarıyla sosyal medyada olay oldu. Ajansspor'un derlediği haberde Sosyal medya hesabında Fenerbahçe paylaşımlarıyla dikkat çeken Valihoğlu'nun yaptığı yorumlar şöyle:

"TARKAN'IN OKUDUĞU GİBİ"

"Fenerbahçe'yi sahada bu kadar aciz görmek tüm arkadaşları ve beni kahrediyor. Ama bu da geçer. Tarkan'ın yakında okuduğu çok güzel şarkı gibi geççek dostlar geççek.

"FENERBAHÇE TARİHİNİ ANLATMAK LAZIM"

Görelim İsmail Kartal kimleri çıkaracak? Nihayet Sosa'yı çıkarmanın lazım olduğunu akıl edebildi İsmail Kartal... Ozan Tufan giriyor... Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım.???????

"BELKİ UTANIRLAR"

Fenerbahçe formasının ağırlığını hissetmeden sahaya çıkmak günahtır. Bu futbolculara Fenerbahçe tarihini ders verip anlatmak lazım, belki bu futboldan utanırlar.???????

"BASKETBOLDA BÖYLE HÜCUM YOK"

Fenerbahçe basketbolda yıllardır Real Madrid'e eziyet çektirir. Ama futbolda Slavia Prag'dan eziyet çekiyor. Prag, 20 hücum yaptı, basketbolda bu kadar hücum yapılmıyor."

TEŞEKKÜR ETTİ

Spiker Nurlan Valehoğlu, gelen yorumlar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Valihoğlu şunları söyledi: "Prag -Fenerbahçe maçından sonra hem Azerbaycan'daki hem de kardeş ülkemizden çok güzel yorum ve mesajlar aldım. Bunlar için teşekkür etmeyi borç bilirim.Muhtemelen bu hoş izlenimler, yorumlarda bazı konulara daha duyarlı olmamdan kaynaklanıyordu. Daha iyi maçlarda tekrar duyulmak ümidiyle..."