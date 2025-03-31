Aziz Yıldırım bir anda karşılarına çıktı: Ne yapacaklarını şaşırdılar

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, trafikte sarı-lacivertli taraftarlarla karşılaşınca ortaya sıcak ve samimi görüntüler çıktı. Bayram günü yaşanan bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Aracıyla seyir halindeyken yanına yaklaşan Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ı fark edince büyük bir heyecan yaşadı. Kısa bir şaşkınlığın ardından taraftarlar, "Aziz Başkan!" diye seslenerek sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım ise gülümseyerek taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

"İYİ BAYRAMLAR BAŞKANIM"

Araçtaki Fenerbahçeli aile, Aziz Yıldırım'a "İyi bayramlar Başkanım!" dileğinde bulunurken, Yıldırım da tebessümle "Sağ ol" diyerek karşılık verdi. Bu sıcak diyalog, taraftarlar tarafından kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

VİRAL OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu ve büyük beğeni topladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım'ın bu samimi tavrını takdir ederken, sosyal medyada "Gerçek başkan!", "Efsane yine efsane!", "Aziz Başkan her zaman bir başka!" gibi yorumlar yapıldı. Her zaman Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazanan Aziz Yıldırım, bu karşılaşma ile bir kez daha gönülleri fethetti.