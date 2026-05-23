Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe İçin Plan - Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe İçin Plan

23.05.2026 20:14
Aziz Yıldırım, kongre öncesi birlik ve sabır vurgusu yaparak Fenerbahçe'nin şampiyonluğa odaklandığını açıkladı.

MARDİN'DE konuşan Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Planımızı yaptık, kongreyi bekliyoruz. Bu plan; kongreyi kazanmak için değil, şampiyon olmak içindir. Şunu da unutmayın; aceleyle, tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, Mardin'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Üye buluşması öncesi öğle yemeğinde kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, yemekte bulunan Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile ayaküstü sohbet etti. Sohbetinde 2003 yılında Mardin ziyaretinde Özmen ile çekilmiş fotoğrafını gösteren Yıldırım, 2003-2004 sezonunda Saliba Özmen'in dua etmesiyle şampiyon olduklarını ve tekrar dua istediklerini belirtti.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilden gelen Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, kongreye yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını ve planlarını yaptıklarını belirterek, "Planımızı yaptık, kongreyi bekliyoruz. Bu plan; kongreyi kazanmak için değil, şampiyon olmak içindir. Şunu da unutmayın; aceleyle, tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı, rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü. Sizler de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum; benim güvercinleri beslemek diye bir hobim var. Çocukluğumdan beri de bu sevgimi devam ettiriyorum. Bugün de burada, sağ olsunlar, arkadaşlar Midyat'tan bile güvercin getirdiler. İnşallah bu akşam da onları götüreceğim. Ama güvercin beslemek; büyük bir sevgi, emek ve hepsinden öte sabır ister. Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz" açıklamasını yaptı.

'TRİBÜNLER ESKİSİ GİBİ RAKİPLERE CEHENNEM, TAKIMIMIZA KALKAN OLMALI'

Kötü günler yaşadıklarını ve en sabırlı camianın kendileri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Artık sabrı yöneticilere, başkanlara değil, sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerimizin tek ses, tek yürek olmadığı; taraftarın arasına küslüğün girdiği veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim, taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalıdır. Bu bilinçle etrafımızdaki Fenerbahçelileri de doğru yönde yönlendirmeliyiz" diye konuştu.

'BU KONGRE ŞAMPİYON KARAKTERİNE KAVUŞMA İRADESİDİR'

Kongrenin tarihi bir önem taşıdığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde, Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre, kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalıdır. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlamalarını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 'En büyük Fener' diyorum, 'Kadıköy'den çıkış yok' diyorum. Bunları da hep beraber yapacağız. Temennimiz ve arzumuz budur."

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:14:47. #.0.5#
