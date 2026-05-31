Aziz Yıldırım\'dan Fenerbahçe Vizyonu

Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini aktararak "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz." dedi.

Stadı başka yere taşıma konusunun kongre konusu olduğuna değinen Yıldırım, "Yönetim karar veremez. Öyle bir konu gündeme gelirse, kongre yaparız. Kongrenin alacağı karara da saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

Çocuk bir taraftarın, "Forvet harici hangi mevki de transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, Oğuz Çetin ve etrafındakilerin işlemleri yapacağını, yabancı oyuncuların 14'te kalması gerektiğinden yerli oyuncuya ihtiyaç olduğunu ve çözüm üretileceğini dile getirdi.

"Futbol aklının" yöneticilerle çalışma yapacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu an da inceleme yapıyorlar zaten. Yöneticilere gelip, 'Şuraya bu oyuncu lazım, şununla anlaşabiliyoruz' diyecekler, o şekilde çözeceğiz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız, iyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil Avrupa'da tur atıp Şampiyonlar Lig'ine kalmak için. Sosyal medya bende yok, hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla. Benim kadar tecrübeli yok, onların akıllarına da ihtiyacım yok."