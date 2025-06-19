Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle

Aziz Yıldırım\'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle
19.06.2025 17:55
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için disiplin kuruluna başvurdu. Aziz Yıldırım ayrıca başvuru dilekçesinde Başkan Ali Koç, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ve gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisiyle ilgili hakaret içerikli mail attığı ortaya Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'le ilgili harekete geçti.

DİSİPLİN KURULU'NA ŞİKAYET ETTİ

Yusuf Mertol'un haberine göre; Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'a attığı bir mailde kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için disiplin kuruluna başvuruda bulundu. Aziz Yıldırım, başvuru dilekçesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve bu maili ortaya çıkaran Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi. Disiplin kurulunun duruşma esnasında şahitleri de dinleyeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Feridun Niğdelioğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Başkan Ali Koç'a göndereceği maili yanlışlıkla şirketi Index'in 700 kişilik mail listesine yolladı. Erol Bilecik'in attığı mailde Aziz Yıldırım'a yönelik şu ifadeler dikkat çekmişti; "Aziz Efendi'yi sandığa gömdük. Özellikle bu seçimde sizin Aziz Efendi'yi üçüncü kez sandığa ve tarihe gömmeniz için elimden gelenin 1000 fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Bu densiz adamı sandığa üçüncü kez gömmek konusunda benim içim sarih...

Burak Kızılhan, Aziz Yıldırım, Erol Bilecik, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan kendisine hakaret eden Erol Bilecik için flaş hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oğuz Kuru:
    Aziz Başkan Aday olmazsan böyle o bu sana laf eder kurt kocayınca çakalların maskarası olurmuş 51 3 Yanıtla
  • Haluk Kul:
    Aziz Yıldırım ın Fenerbahçe için yaptıklarına bakın karşılığı ne oldu yazıklar olsun 25 1 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Ali Koç neler demiştir acaba.. 25 1 Yanıtla
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