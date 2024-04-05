Aziz Yıldırım, Fenerbahçe\'nin U19 takımıyla çıkma kararına tepki gösterdi

Spor

Fenerbahçe'nin eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Süper Kupa maçına U-19 (19 yaş altı) takımı ile çıkma kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali’ne A takım kadrosu ile çıkması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Süper Kupa finaline A Takım ile iştirak etmek ya da hiç iştirak etmemek bir ihtimal olsa bile, Süper Kupa Finali'ne U19 takımı ile çıkmak kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır" dedi.

Yıldırım, bu ihtimalin "sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözüm" olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçın, gelecek hafta UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesini ve maçın da yabancı bir hakem tarafından yönetilmesini talep etti.

Sarı lacivertli kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği açıklamada, bu taleplerin karşılanmaması durumunda Süper Kupa finali maçına U19 (19 yaş altı) takımıyla çıkacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’nin talepleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafında karşılık bulmadı. Ancak kulübün Pazar günkü maç için nihai kararı da belli değil.

Fenerbahçe’nin maça U19 takımıyla çıkma kararı, gerek spor kamuoyunda gerekse de kulüp camiasında tartışma yarattı. Bazı taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında bu kararı, “Galatasaray’a kupayı hediye etmek anlamına gelir” diyerek eleştirdi ve "her ne olursa olsun" maça çıkılması gerektiğini savundu.

Kulüp yöneticileri ve bazı taraftarlar da Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takımın Fenerbahçe olduğunu, bu nedenle sezon başında yapıldığı gibi maçın ertelenmesi gerektiğini öne sürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımda ise fikstürde yer alan, 11 Nisan’da Yunanistan deplasmanındaki Olympiakos maçı hazırlıklarına başlanıldığı yönünde ifadeler yer aldı. Bu paylaşım A takımın maça çıkmayacağı yönünde yorumlara neden oldu.

Kadıköy’de Adana Demirspor’a karşı oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki taleplerini yineledi, maçla ilgili alınacak kararın da yönetime ait olacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise takımının Hatayspor ile oynadığı maçın sonrasında, Fenerbahçe’nin U19 takımı ile maça çıkması durumunda kendilerinin nasıl bir karar vereceği yönündeki soruyu, "Bu bizim sorunumuz değil. Alanya hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Bir sonraki maç Pendikspor, hangi kadro ile çıkıyor diye bakmıyoruz. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız" sözleriyle yanıtladı.

TFF: Karagümrük maçını erteleme teklifini Fenerbahçe kabul etmedi

TFF ise Fenerbahçe’nin maçın 23 Mayıs' ertelenmesi ve yabancı hakem yönündeki taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

İnternet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamada, talebin reddedilmesine gerekçe olarak Türkiye A Milli Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı gösterildi. Maça da Türk bir hakemin atandığı belirtildi.

TFF, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçı yerine 14 Nisan’daki Fatih Karagümrük maçının ileri bir tarihe ertelenmesinin teklif edildiğini, ancak bunun da sarı lacivertli kulüp tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin şu an için belli olan fikstüründeki beş maçı şöyle:

Kongre'de alınan kararlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 17 Mart’ta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçı sonrasında çıkan olayların ardından, ligden çekilme dahil her türlü kararı tartışmak üzere 2 Nisan’da kongre üyelerini Ülker Stadyumu’nda yapılan Olağanüstü Kongre’ye davet etti.

Koç, burada yaptığı konuşmada, "Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir" dedi.

30 bine yakın kişinin katıldığı belirtilen kongrede ligden çekilme kararı üç ay sonra yapılacak kongrede tartışılmak üzere ertelenirken, olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda, dört madde için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı:

"Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak" "Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak" "Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek" "Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak".

2023 Süper Kupa maçı 7 Nisan’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Final maçı, geçen sene 29 Aralık’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanırken, başlama düdüğüne saatler kala Suudi yetkililer ile takımlar arasında çıkan ileri bir tarihe ertelenmişti.

Şanlıurfa'da ikinci final

28 bin 965 kapasiteye sahip Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ya da eski adıyla Şanlıurfa GAP Stadyumu, 2010 Türkiye Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapmıştı.

Bu stadda oynanan ilk finalde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 8. Türkiye Kupası şampiyonluğunu ilan etmişti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, maçlarını bu stadyumda oynuyor.