Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllar sonra ilke kez canlı yayına çıkacağı programı iptal oldu.
Moderatör Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada ise, "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
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