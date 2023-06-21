Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi

Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi

21.06.2023 19:01

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'de yapacağı canlı yayın programı, moderatör Mehmet Akif Ersoy'un sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllar sonra ilke kez canlı yayına çıkacağı programı iptal oldu.

MEHMET AKİF ERSOY AÇIKLAMA YAPTI

Moderatör Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada ise, "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

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Aziz Yıldırım, Habertürk, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın canlı yayın programı iptal edildi - Son Dakika
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