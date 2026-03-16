Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe 2000 Derneği'nin iftar programında Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye mesafeli tavrı dikkat çekerken, Safi aynı gün yaptığı açıklamayla Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe 2000 Derneği'nin düzenlediği iftar programında kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Hakan Safi arasında yaşanan anlar gündem oldu. Safi'nin selam vermek için yanına geldiği Yıldırım'ın mesafeli tavrı dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM UMURSAMADI

Fenerbahçe camiasının bir araya geldiği iftar programında ilginç görüntüler yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bulunduğu masaya gelen Hakan Safi'nin selam vermek istemesi üzerine Yıldırım'ın mesafeli duruşu kameralara yansıdı. Programda yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI DUYURDU

Öte yandan Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli rol oynayan Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüpte olası başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Safi yaptığı açıklamada, "Yarın da seçim olsa adayım, 2026 Mayıs'ta seçim olacaksa adayım, kim aday olursa adayım. Sayın başkan Sadettin Saran bir an önce aday mı değil mi açıklasın. Fenerbahçe'nin geleceği netleşmeli" ifadelerini kullandı.

ADAY SAYISI ARTIYOR

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi adaylık açıklamaları da artmaya başladı. Sarı-lacivertli camiada daha önce Barış Göktürk de başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Güncel, İftar, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Normal herkez herkezden haz almak zorunda değil bunun nesi garip sanki haberi yapanlar hayatta karşılaştığı herjezle can ciğer kuzu sarmasi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:19:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.