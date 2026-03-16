Aziz Yıldırım\'ın Hakan Safi\'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

Fenerbahçe 2000 Derneği'nin düzenlediği iftar programında kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Hakan Safi arasında yaşanan anlar gündem oldu. Safi'nin selam vermek için yanına geldiği Yıldırım'ın mesafeli tavrı dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM UMURSAMADI

Fenerbahçe camiasının bir araya geldiği iftar programında ilginç görüntüler yaşandı. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bulunduğu masaya gelen Hakan Safi'nin selam vermek istemesi üzerine Yıldırım'ın mesafeli duruşu kameralara yansıdı. Programda yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI DUYURDU

Öte yandan Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli rol oynayan Hakan Safi, sarı-lacivertli kulüpte olası başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı. Safi yaptığı açıklamada, "Yarın da seçim olsa adayım, 2026 Mayıs'ta seçim olacaksa adayım, kim aday olursa adayım. Sayın başkan Sadettin Saran bir an önce aday mı değil mi açıklasın. Fenerbahçe'nin geleceği netleşmeli" ifadelerini kullandı.

ADAY SAYISI ARTIYOR

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi adaylık açıklamaları da artmaya başladı. Sarı-lacivertli camiada daha önce Barış Göktürk de başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.