Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler

Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler

08.06.2023 09:38

Fenerbahçe taraftarlarının göreve dönmesi için çağrı yaptığı eski başkan Aziz Yıldırım, sahibi olduğu Dearsan Shipyard ile Nijerya Donanması arasında ülkenin amiral gemisi NNS ARADU fırkateyninin ve 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşasını kapsayan bir anlaşma imzaladı. İmza töreninde çekilen fotoğraflar Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekerken, sosyal medyada taraftarlar Aziz Yıldırım'a "Dön" çağrısı yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sonrası Fenerbahçe taraftarları tribünde Aziz Yıldırım sloganları atmıştı. Taraftarın göreve dönmesi için çağrı yaptığı eski başkan Nijerya'da ortaya çıktı.

ÜLKENİN AMİRAL GEMİSİNİ YENİLEYECEKLER

Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Shipyard ile Nijerya Donanması arasında ülkenin amiral gemisi NNS ARADU fırkateyninin ve 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşasını kapsayan bir anlaşma imzalandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

İmza töreninde çekilen fotoğraflar Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekerken, sosyal medyada taraftarlar Aziz Yıldırım'a "Dön" çağrısı yaptı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığa aday olma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtmişti.

İmza töreninden fotoğraflar:

Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler
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Fenerbahçelilerin başkanlık görevinde görmek istediği Aziz Yıldırım, Nijerya'da ortaya çıktı Fenerbahçelilerin başkanlık görevinde görmek istediği Aziz Yıldırım, Nijerya'da ortaya çıktı

Aziz Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım Nijerya'da: Ülkenin amiral gemisini yenileyecekler - Son Dakika
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