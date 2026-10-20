Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

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Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirmesinin ardından stadı terk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak 2-2’lik beraberliğe razı oldu. 

FENERBAHÇE 90'DA YIKILDI

Mücadelenin 90. dakikasında gelen yıkıcı beraberlik golü, tribünlerde ve protokol tribününde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

AZİZ YILDIRIM STADI TERK ETTİ

Karşılaşmayı yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Slavia Prag’ın skoru eşitleyen golüne öfkelendi. Uzatma dakikalarında kalede görülen golle birlikte protokoldeki yerinden kalkan Yıldırım'ın maçın son düdüğünü beklemeden stadyumu terk ettiği belirtildi. 

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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı - Son Dakika
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