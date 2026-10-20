Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Slavia Prag'ın 90. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirmesinin ardından stadı terk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak 2-2’lik beraberliğe razı oldu.
FENERBAHÇE 90'DA YIKILDI
Mücadelenin 90. dakikasında gelen yıkıcı beraberlik golü, tribünlerde ve protokol tribününde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
AZİZ YILDIRIM STADI TERK ETTİ
Karşılaşmayı yerinden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Slavia Prag’ın skoru eşitleyen golüne öfkelendi. Uzatma dakikalarında kalede görülen golle birlikte protokoldeki yerinden kalkan Yıldırım'ın maçın son düdüğünü beklemeden stadyumu terk ettiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?