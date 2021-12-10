Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi

Fenerbahçe'nin istikrarsız performansı taraftarların tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç'un Vitor Pereira'yla devam etme ısrarı geçmiş değil.

DERT YANDI

Akşam'daki habere göre; Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, 2 gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"RAKİBİN ŞAMPİYON HOCA YOLLUYOR"

Başkan Aziz Yıldırım 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisine de dikkat çekerek, "Rakibimiz 2 kupa kazandırmış şampiyon hocası Sergen Yalçın'ı gönderirken, biz bu kadar puan farkı yemişken neyi bekliyoruz da göndermiyoruz? Derbiyi umarım kazanırız ama bir kaza yaşarsak her şey daha devre arası gelmeden biter. Koskoca Fenerbahçe'nin, aylarca hedefsiz kalması kabul edilemez" dediği aktarıldı.