Aziz Yıldırım, VAR uyuyor ve hakemler yeteneksiz diyerek hakemleri sert şekilde eleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kulüp başkanı Aziz Yıldırım, hakem kararlarını eleştirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, geride kalan 4 lig maçında Fenerbahçe aleyhine hakem hataları olduğunu savundu.

Geride kalan maçların ardından açıklamalarda bulunmadıklarının altını çizen Yıldırım, "Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, 'Olur' dedik yenildik, sesimizi çıkarmadık. Konyaspor maçında hakem hataları oldu. Samsun'da Vedat'a yapılan hareket var. Ama yendik, yine de 'Herhalde bunlar düzelirler.' dedik. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Ama 2 penaltı var. Birisi 5. dakikada Oğuz'la stoper mücadele ediyor, eliyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor. Kerem'in pozisyonunda çelme takıyor, yine vermiyor. Biz bunları atsak Beşiktaş belki yine atabilir o ayrı konu. İyi oynamadık kabul ediyoruz. Ama hakem gördüğünü çalmalı." ifadelerini kullandı.

VAR hakemlerinin oyuna müdahale etmediğini dile getiren Yıldırım, "VAR galiba uyuyor. Yabancı hakem geliyormuş, hiçbir işe yaramayan VAR getiriyorsanız bu bir çözüm değil. Bu hakemler yeteneksiz. Birileri oyuncak gibi arkadan kurmuyorsa, hepsi yeteneksiz. Bu şekilde Türk futbolu bir yere gitmez. Taraftarımızdan da özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Bizim takımımız iyi oynamadı ama takımın hakkını yediler. İnce ince doğradılar." açıklamasında bulundu.

"4 haftadır bütün takımlar şikayetçi"

Hakemlere eleştirilerini sürdüren Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda rakip futbolcunun Kerem'e çelme taktığını yineledi.

Bu şartlar altında Türkiye'de futbol oynamanın zor olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çözümü federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz çözümü söylersek iş çok başka noktalara gider. O da bu akşam söyleyeceğim sözler değil. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, 'Hakem hata yaptı.' falan demem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye'de ligleri bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle olmaz. Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini siz devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak yıkılmış durumdadır. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Türk futboluna yazık. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanırız. 4 haftadır bütün takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yabancı VAR hakemi çözüm değil. Kendileri çözüm üretecek. Federasyon olayın nerelere gittiğini görecek. Ben söyleyecek olsam söylerim, birkaç hafta sonra başka konuşurum." diye konuştu.

Halil Umut Meler'in geçmişte MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yediğini hatırlatan Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme hakemliğini devam ettirirseniz olacağı bu. İnce ince doğruyor, verdiği faullere bakın. Verse penaltıları belki berabere bitiririz, iyi oynamadığımız halde belki kazanırız." şeklinde konuştu.

"Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım"

Zor şartlar altında göreve geldiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Yıldırım, "Bu mücadelemizin önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider, onu da istemem." dedi.

Dört haftadır hakem hatası olduğunu savunan Yıldırım, "Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Biz adalet istiyoruz, bizi korusunlar demiyoruz. Hakemler kendi istedikleri gibi idare ediyor. Bu böyle devam etmez. Herkes aklını başına alsın, hiçbir takımın hakkı yenmesin. Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve çözüm üretmeli." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ayın 27'sinde mali kongre var, orada her şeyi anlatacağım. Önemli olan kadrodaki Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Stoper eksik diyorlar aldık. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, niye faydalanmıyoruz diyorlar. Gerekirse faydalanırız. 8 Şampiyonlar Ligi, 6 tane de derbi var. Bu kadro 14 maçı oynarsa başarılı olur mu, olur. Ondan sonraki maçlarda diğer oyuncuların oynaması şart ve başarı yakalamaları gerekiyor. 23 yaş altı oyuncu almaya çalıştık ama herkes kapıyı 50'den 60'tan açıyor. Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım."

Son olarak UEFA Disiplin Kurulu tarafından ceza verilen Guendouzi'yle ilgili konuşan Yıldırım, "Arkadaşlar müracaat yaptı. Tahkime gidecek dosya. İnşallah orada ceza iner. Birisi kalktı zaten, Guendouzi'nin cezası da inşallah iner." diye konuştu.