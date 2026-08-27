Baba-Çocuk Futbol Etkinliği
Yeşilay Hatay Şubesi, Defne'de baba-çocuk futbol etkinliği düzenledi, katılımcılar eğlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde baba-çocuk futbol etkinliği organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve çocukları, halı sahada çift kale maç yaptı.
Babaları ile aynı sahada ter döken çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam etkinliklerinin sürdürüleceğini belirtti.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA
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