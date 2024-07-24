Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kutladı - Son Dakika
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Spor

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kutladı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kutladı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce şampiyonasında bireysel olarak 2. olan Ziya Yılmaz ve takım halinde 3.'lük elde eden Babadağ takımını kutladı. Başkan Kumral, 'Gençlerimizin sağlık, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz' dedi.

24.07.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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DENİZLİ (İHA) – Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce şampiyonasında bireysel olarak 2. olan Ziya Yılmaz ve takım halinde 3.'lük elde eden Babadağ takımını kutladı. Başkan Kumral, "Gençlerimizin sağlık, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz" dedi.

Türkiye Bocce Şampiyonasında Babadağ ve Denizli'yi temsil eden Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, önemli bir başarıya imza attı. Ziya Yılmaz, Salih Altıntaş, Mustafa Baba, Arda Yavaş, Mehmet Ziya Yılmaz ve Zehra Harmanda'dan oluşan Babadağ temsilcisi, takım olarak Türkiye 3.'lüğünü elde ederken, takım sporcularından Ziya Yılmaz ile bireyselde Türkiye 2.'si olarak büyük Denizli ve ilçeyi gururlandırdı.

Bocce spor dalında önemli başarılara imza atan Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecileri, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'ı ziyaret ederek, kupa ve madalyalarını paylaştı.

Elde ettikleri başarıyla Babadağ ve Denizli'yi gururlandıran Babadağlı sporcuları tebrik eden Başkan Kumral, "Hacı Mehmet Zorlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, bocce spor dalında önemli başarılara imza attı. Kendilerini ve öğretmenlerini elde edilen bu başarıdan ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Babadağ Belediyesi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ihtiyaç ve taleplerini önemsiyoruz. Gençlerimizin sağlık, bilinçli ve başarılı bireyler olarak yetişmesi bizler için çok önemlidir. Spor yapan gençlik, her türlü kötü alışkanlıklardan korunmasının yanı sıra kendisine olan güveni artar, bununla birlikte başarıyı elde eder. Ülkemizin gelişmesinde, güçlenmesinde başarılı gençlerimize ihtiyacımız vardır. Bunun içinde belediye olarak spor branşlarının hepsini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak, sporcularımıza hizmet verecek tesisleri hayata geçirmenin planlarını yapıyoruz. Babadağ'ımızdan daha nice şampiyonların yetişmesi için elimizden ne geliyor ise yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Türkiye Bocce Şampiyonasında başarılı olan sporcuları kutladı - Son Dakika

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