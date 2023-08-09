Bağcılar Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin Basketbol Sahasının Çizgilerini Yeniledi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin Basketbol Sahasının Çizgilerini Yeniledi

09.08.2023 21:09

CHP'li Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bakıma ihtiyacı olan basketbol sahasının çizgilerini yenilemedi. Bunun üzerine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri liseye giderek çizgileri yeniledi. Lise, Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki basketbol sahasının çizgilerini CHP'li Bakırköy Belediyesi yenilemeyince AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir duruma el attı. Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri, okul sahasının çizgilerini yeniledi.

Bakırköy Belediyesi sahayı yenilemeyince devreye Bağcılar Belediyesi girdi

SAHA ÇİZGİLERİNİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ YENİLEMEDİ

Başkanlığında Bülent Kerimoğlu'nun bulunduğu CHP'li Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bakıma ihtiyacı olan basketbol sahasının çizgilerini yenilemedi. Lise yönetiminin çabaları çözümsüz kalınca, durumdan haberdar olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir devreye girdi.

Bakırköy Belediyesi sahayı yenilemeyince devreye Bağcılar Belediyesi girdi

DEVREYE BAĞCILAR BELEDİYESİ GİRDİ

Abdullah Özdemir'in talimatıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri liseye giderek basketbol sahasının çizgilerini yeniledi. Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür eden Bakırköy Anadolu Lisesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul bahçemizin saha çizgileri yenileniyor teşekkürler Bağcılar belediyesi.." notunu düştü.

Bakırköy Belediyesi sahayı yenilemeyince devreye Bağcılar Belediyesi girdi
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Bakırköy Belediye Başkanlığı, Bağcılar Belediyesi, Bülent Kerimoğlu, Abdullah Özdemir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağcılar Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin Basketbol Sahasının Çizgilerini Yeniledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi, Bakırköy Anadolu Lisesi'nin Basketbol Sahasının Çizgilerini Yeniledi - Son Dakika
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